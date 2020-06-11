ATP провела с игроками конференцию в Zoom.

ATP провела Zoom-конференцию с теннисистами по вопросам возобновления тура после пандемии коронавируса и проведения US Open.

По данным Open Court, некоторые теннисисты предложили не начислять рейтинговые очки не только за US Open, но и в течение года с момента приостановки тура (до марта 2021 года). Выступившие с инициативой заявили, что это гарантирует всем равные условия, так как нерейтинговые игроки и парники могут не попасть на US Open из-за отсутствия квалификационного турнира.

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Организаторы планируют провести американский мэйджор без квалификации и сократить число участников парного турнира с 64 пар до 24. Если за US Open не будут начислять очки, то призовой фонд, вероятно, сократится.

На данный момент начало US Open запланировано на 31 августа.

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