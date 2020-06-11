А еще Карен рассказал, что хотел бы сыграть против Марата Сафина и встретить Майкла Джордана.

Третья ракетка России Карен Хаченов провел совместный лайв в инстаграме Eurosport с бывшей теннисисткой и комментатором Барбарой Шетт.

О тренировках

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«13 марта я вернулся из Индиан-Уэллс. Первое время думал: отдохнем неделю или дней десять. Затем все закрыли в России, все откладывалось. Я начал тренироваться. После десяти дней начались новые ограничения, мы должны были оставаться дома. Но я мог тренироваться, выполнять физические упражнения. Думаю, сейчас я невероятно силен физически.

Но сейчас я не готов к большому сезону. Нужно лучше бегать, иметь сильные ноги. Я делал общие тренировки: на вес, верхнюю часть тела. Я много бегал, потому что мы тут, как в деревне. Даже с ограничениями в деревне есть возможность бегать. Я бегал три раза в неделю на 10 км, на 12 км.

Официально залы открываются 24 июня, но профессиональные спортсмены могут тренироваться с 1-го числа. С кем здесь тренироваться? Есть много ребят, которые тоже в России, как Донской, мои друзья с Фьючеров, Кукушкин, Бублик – довольно много ребят».

О плюсах и минусах карантина

«Теннисисты – своего рода путешественники. Но мне не на что жаловаться. Я провел несколько месяцев с семьей. Это замечательно: последние 6-8 лет у меня не было такой возможности. Но, с другой стороны, вся эта рутина: сначала ты сидишь дома, потом ходишь в один и тот же клуб на тренировки без соревнований. Ты начинаешь скучать: обычно ты тренируешься, у тебя есть цели к чему-то подготовиться. А просто ходить на тренировки, как в офис – это скучно».

Об испанском языке

– Что-то новое? Начал учить испанский. Я знал его, но никогда не учился. Хочу начать говорить на нем свободно.

– Были ли это онлайн-курсы или ты говорил с Рафой [Надалем] каждый день?

– Если бы я разговаривал с Рафой, я бы ничему не научился. Я бы просто ничего не понял: он говорит слишком быстро.

О других любимых видах спорта

«Очень люблю баскетбол. Из-за моего роста я играл в школе, но не очень хорошо. Также очень люблю хоккей, слежу за UFC, ММА и футболом – но я не большой поклонник какого-либо клуба. Также зимние виды спорта – очень люблю лыжи, в частности. Я был очень хорошим лыжником, пока не занялся теннисом профессионально. Каждую зиму мы ездили на австрийские Альпы, французские Альпы, катались.

Почему понравились единоборства? Это очень жесткий спорт. Раньше смотрел бокс, потом начал следить за UFC, возможно, потому что там очень много бойцов из России. Меня удивляет, как можно выходить в октагон и не бояться. Это очень интересно и волнующе».

О друзьях

«Рублев, Медведев, Донской, Илья Ивашко, другие русские ребята – мои друзья. Они были на моей свадьбе. Саша Зверев – мы проводили вместе много времени. Он наполовину русский, говорит на том же языке».

С кем я бы хотел сыграть

– Думаю, с Маратом [Сафиным].

– Ты бы заставил его сходить с ума, крушить ракетки?

– Почему бы и нет? Я бы с улыбкой смотрел, как раньше, когда он играл.

– Он был твоим детским кумиром?

– Да, он был первым игроком, за которым я следил. Кафельников уже завершал карьеру, я впоследствии смотрел его игру в повторе. А Марат играл в мое время, когда я был маленьким, смотрел много тенниса. Я смотрел его матчи в Австралии перед школой. Поэтому я его хорошо помню.

– С кем бы хотел больше всего встретится?

– С Майклом Джорданом. Он настоящая легенда, один из лучших спортсменов. По ТВ рассказывают много интересных историй и ситуаций, связанных с его карьерой. Я просто восхищаюсь им как спортсменом. Он был монстром на площадке и за ее пределами.

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