Теннис

Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Алеся Кафельникова

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
20 минут назад

Жарко будет не только на обложке.

Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся снялась топлес для модного журнала Elle Russia.

Ранее девушка опубликовала обложку свежего номера – для нее девушка прилегла на подоконник без одежды. Внутри выпуска будет еще жарче – на одном из кадров Алеся позирует с голой грудью. Настолько голой, что мы можем только дать ссылку.

Теннис

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia

ВЧЕРА В 19:50
  • Отец Алеси выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.
  • Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

«Не хочу выходить за человека, которому он пообещал меня». Кафельникова ответила отцу

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Теннис

«Нет времени на отношения с мальчиками». Алеся Кафельникова – о модельном бизнесе и отношении отца

11/01/2020 В 18:45
US Open

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

10 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Теннис
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

US Open

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

10 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

«Слежу за UFC, там много бойцов из России». Интервью Хачанова – о карантине и других видах спорта

ВЧЕРА В 12:53
Теннис

Open Court: некоторые теннисисты предложили не начислять очки до марта 2021 года

ВЧЕРА В 09:57
US Open

«Джокович все портит». Американская теннисистка разнесла Ноле за нежелание ехать на US Open

ВЧЕРА В 07:22

Последние видео

Play Icon
Теннис

20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

00:01:15
Play Icon
Play Icon
Теннис

Ровно 18 лет назад Винус взяла камеру, чтобы снять Серену после финала «РГ»-2002

00:00:18
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

00:00:25
Play Icon
Play Icon
Теннис

Изумительный обводящий против Федерера в финале-2011: на грунте так может только Надаль

00:00:43
Play Icon

Тренды

Play Icon
Ралли-рейд

Огненный тизер «Дакара-2021», в котором идеально слились солнце, песок и рев моторов

ВЧЕРА В 13:21
Play Icon
Чемпионат Англии

Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»

ВЧЕРА В 21:58
Play Icon
Теннис

20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

10/06/2020 В 16:09
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Снукер

Крэйги обидно запорол выход на последний черный шар и сделал брейк «всего» в 127 очков

08/06/2020 В 22:46
Play Icon
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Думал, там собака!» Непобедимый Хабиб смешно отшатнулся, когда из коробки вылезла девушка

12/03/2020 В 12:31
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Чемпионат Англии

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

12/11/2019 В 11:00
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалТопы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать