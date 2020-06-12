Жарко будет не только на обложке.

Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся снялась топлес для модного журнала Elle Russia.

Ранее девушка опубликовала обложку свежего номера – для нее девушка прилегла на подоконник без одежды. Внутри выпуска будет еще жарче – на одном из кадров Алеся позирует с голой грудью. Настолько голой, что мы можем только дать ссылку.

Теннис Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia ВЧЕРА В 19:50

Отец Алеси выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.

Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

«Не хочу выходить за человека, которому он пообещал меня». Кафельникова ответила отцу

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