Алеся Кафельникова
Фото: Other Agency
Жарко будет не только на обложке.
Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся снялась топлес для модного журнала Elle Russia.
Ранее девушка опубликовала обложку свежего номера – для нее девушка прилегла на подоконник без одежды. Внутри выпуска будет еще жарче – на одном из кадров Алеся позирует с голой грудью. Настолько голой, что мы можем только дать ссылку.
Теннис
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia
ВЧЕРА В 19:50
- Отец Алеси выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.
- Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.
«Не хочу выходить за человека, которому он пообещал меня». Кафельникова ответила отцу
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Теннис
«Нет времени на отношения с мальчиками». Алеся Кафельникова – о модельном бизнесе и отношении отца
11/01/2020 В 18:45
US Open
Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать
10 ЧАСОВ НАЗАД
По теме