Теннис

Джокович и другие теннисисты станцевали топлес на вечеринке в кабаре-клубе

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Доминик Тим, Новак Джокович, Александр Зверев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 17 минут

Первая ракетка мира умеет отдыхать.

Новак Джокович организовал выставочный турнир на родине в Сербии, а после его окончания красиво оттянулся в компании топовых теннисистов.

На видео свидетелей торжества Ноле в компании Доминика Тима, Александра Зверева и Григора Димитрова танцует по пояс голым на сцене и демонстрирует неплохие движения. В какой-то момент вечера Новака пробило на лирику, и он спел соло под аккомпанемент пианиста. Судя по геотегу в видео, спортсмены тусовались в месте под названием Lafayette Cuisine Cabaret Club – белградском кабаре-клубе.

US Open

Forbes: US Open-2020 состоится, несмотря на протесты топов

ДЕНЬ НАЗАД
  • Все четверо выразили сомнение в том, что приедут на US Open.
  • Ожидается, что турнир все же состоится.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

US Open

Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

12/06/2020 В 19:53
US Open

«Джокович все портит». Американская теннисистка разнесла Ноле за нежелание ехать на US Open

11/06/2020 В 07:22
По теме
ТеннисНовак ДжоковичГригор ДимитровДоминик ТимБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

US Open

Forbes: US Open-2020 состоится, несмотря на протесты топов

ДЕНЬ НАЗАД
AusOpen. Мужчины

5-сетовая битва Федерера и Миллмана на АО-2020. Этот шедевральный матч снова ждет тебя к просмотру

ВЧЕРА В 11:12
US Open

Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

12/06/2020 В 19:53
Теннис

Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia

12/06/2020 В 18:21

Последние видео

Play Icon
Теннис

Нервы Брауна крепче, чем у Штирлица – немец при равном счете шмыгнул к сетке и сыграл божественно

00:00:50
Play Icon
Play Icon
Теннис

Пэр почти стер заднюю линию, выстоял в обороне и огрел Циципаса хлестким обводящим ударом

00:00:15
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Тим второй день подряд крушит соперников твинерами – на этот раз пострадал Краинович

00:00:40
Play Icon
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

00:00:51
Play Icon

Тренды

Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

ВЧЕРА В 19:12
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

ВЧЕРА В 18:15
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

ВЧЕРА В 16:46
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

ВЧЕРА В 13:56
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14/06/2020 В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

13/06/2020 В 22:29
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

13/06/2020 В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

13/06/2020 В 17:12
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Украины

Алиев – об открытии детской академии: «Будем растить новых Милевских»

13/09/2018 В 17:02
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалForbes: US Open-2020 состоится, несмотря на протесты топов
Следующий материал16-летняя чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения