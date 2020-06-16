Доминик Тим, Новак Джокович, Александр Зверев
Фото: Instagram
Первая ракетка мира умеет отдыхать.
Новак Джокович организовал выставочный турнир на родине в Сербии, а после его окончания красиво оттянулся в компании топовых теннисистов.
На видео свидетелей торжества Ноле в компании Доминика Тима, Александра Зверева и Григора Димитрова танцует по пояс голым на сцене и демонстрирует неплохие движения. В какой-то момент вечера Новака пробило на лирику, и он спел соло под аккомпанемент пианиста. Судя по геотегу в видео, спортсмены тусовались в месте под названием Lafayette Cuisine Cabaret Club – белградском кабаре-клубе.
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