Легендарный теннисист высказался об актуальной проблеме.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о том, что его дети регулярно страдают от проблемы расизма.

«Мои старшие дети сталкиваются с расизмом как минимум один раз в неделю, поэтому я постоянно общаюсь с ними на эту тему. Младшему сыну Амадею десять лет, и он пока не передвигается один, как его старшие братья и сестры. Все четверо моих детей смешанной расы», – рассказал шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Bild.

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У Беккера двое детей от темнокожей немецкой модели Барбары Фельтус, один ребенок от россиянки нигерийского происхождения Анжелы Ермаковой и еще один от нидерландской модели Лили Керссенберг.

Борис долгое время отпирался, что не он является отцом дочери Анжелы, но после судебных разбирательств признал отцовство.

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