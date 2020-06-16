Теннис

Беккер: «Мои дети сталкиваются с расизмом минимум раз в неделю»

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Борис Беккер с сыном

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 7 минут

Легендарный теннисист высказался об актуальной проблеме.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал о том, что его дети регулярно страдают от проблемы расизма.

«Мои старшие дети сталкиваются с расизмом как минимум один раз в неделю, поэтому я постоянно общаюсь с ними на эту тему. Младшему сыну Амадею десять лет, и он пока не передвигается один, как его старшие братья и сестры. Все четверо моих детей смешанной расы», – рассказал шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Bild.

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  • У Беккера двое детей от темнокожей немецкой модели Барбары Фельтус, один ребенок от россиянки нигерийского происхождения Анжелы Ермаковой и еще один от нидерландской модели Лили Керссенберг.
  • Борис долгое время отпирался, что не он является отцом дочери Анжелы, но после судебных разбирательств признал отцовство.

Гауфф выступила с пронзительной речью о расовом неравенстве. Ее поддержала Шарапова

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