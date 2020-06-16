Теннис

Кирьос: «Конечно, американцы хотят провести US Open – они эгоисты»

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Ник Кирьос

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 29 минут

Ник тоже не в восторге от ограничений мэйджора.

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о возможном проведении US Open.

«Конечно, американцы хотят провести US Open – они эгоисты. Мой костюм химзащиты будет готов по прилету из Австралии, а после возвращения я на две недели отправлюсь в карантин», – написал Кирьос в твиттере.

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