Ник Кирьос
Фото: Instagram
Ник тоже не в восторге от ограничений мэйджора.
Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о возможном проведении US Open.
«Конечно, американцы хотят провести US Open – они эгоисты. Мой костюм химзащиты будет готов по прилету из Австралии, а после возвращения я на две недели отправлюсь в карантин», – написал Кирьос в твиттере.
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- Джокович, Надаль, Серена и другие топы негативно высказывались о потенциальном участии в US Open.
- Организаторы планируют ввести жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.
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