Теннис

В честь Курниковой назвали комбинацию в покере. Но это не знак уважения, а злая ирония

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Анна Курникова, Уимблдон-2010

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Карты сброшены.

Анна Курникова – первая русская теннисная суперзвезда – закончила карьеру в далеком 2002 году. Бедняжку всегда обвиняли в слабой отдаче на корте и напротив сильном увлечении шоу-бизнесом. Ее партнером как раз в момент окончания карьеры стал поп-певец Энрике Иглесиас, которому она затем подарила трех детей. И это тоже стало аргументом для той части теннисной общественности, которую талантливая спортсменка Курникова разочаровала ранним уходом с корта.

Конечно, образ эффектной русской блондинки нашел отражение в массовой культуре. В частности, игроки в покер в какой-то момент ввели новую комбинацию, которую так и назвали: «Анна Курникова». Звучит потрясающе и кажется знаком уважения к теннисистке, но при декодинге тут же возникает почти оскорбление: «Выглядит красиво, но никогда не выигрывает».

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Когда в покере говорят, что это комбинация имени Курниковой?

«Курниковой» в техасском холдеме (разновидности покера) называют стартовую комбинацию туза и короля – по-английски это A и K, инициалы москвички. Объяснение карт «Красиво, но никогда не выигрывает» выглядит действительно обидно, особенно с учетом того, что это правда.

Туз и король, игральные карты, четыре туза и четыре короля

Фото: Getty Images

Объясним для тех, кто никогда не играл в покер, и тем, для кого это игра, за которой проматывает миллионы Джеймс Бонд или герои других шпионских боевичков. В техасском холдеме крупье раздает по две карты каждому игроку и выкладывает еще три на стол. Затем по мере повышения ставок он по очереди добавляет на полотно еще две карты, и всем участникам игры нужно собрать лучшую комбинацию.

Когда на руках у геймера с самого начала оказываются туз и король, то это действительно эффектно, но никаких преимуществ не дает. Это не пара (две карты одного значения – минимальное сочетание), не тройка и даже не каре (четыре карты одного номинала). Более того, в техасском холдеме не так много комбинаций, для которых нужны именно туз и король. A и K пригодятся только для самых престижных и сложных сочетаний, и вероятность этого невысока.

Анна Курникова и правда была так ужасна в теннисе?

Анна Курникова, 2010 год

Фото: Getty Images

Курникова действительно не взяла ни одного титула в одиночном разряде. Ее максимум – восьмое место в рейтинге WTA и три финала первой категории, в которых Анна суммарно взяла один сет.

Зато русская красотка была очень успешна в парном разряде. Ее подругой на корте стала Мартина Хингис, и вместе они дважды побеждали на открытом чемпионате Австралии и дважды выигрывали итоговый турнир WTA. В 1999-м Курникову и Хингис признали лучшей женской парой года. Среди постсоветских спортсменок этот титул доставался лишь Наталье Зверевой – правда, четыре раза за пять сезонов.

То есть если сказать при игре в покер про Курникову, все поймут?

У микса туза и короля в покере есть и другие названия – например, Big Slick или Santa Barbara. В 1969 году на южном побережье этого калифорнийского города произошел гигантский разлив нефти, из-за чего в воде образовалось обширное черное пятно. С ним игроки и сравнивают эту комбинацию – A и K засасывают всю раздачу и не дают никаких шансов на победу.

Третье название тоже связано с Россией – Machine Gun («Автомат»). Но в нем нет аллюзий на слабую сочетаемость с остальными картами, здесь только фонетическая схожесть – AK-47, вероятно, с четверкой и семеркой на столе выглядит еще эффектнее.

В интернете можно даже заказать футболку с описанием термина Anna Kournikova. Правда, друзьям придется объяснять, что правила указаны неверно – принт почему-то утверждает, что это стартовая рука с королем и дамой, а не туз+король.

Кого еще вспоминают за покерным столом?

Всего в покере полно комбинаций, которые названы в честь известных личностей из массовой культуры и звучат, как хитрый вопрос из «Что? Где? Когда?». Например, «Дарт Вейдер» – когда на старте вам попадаются крестовая и пиковая четверки. По-английски они звучат как dark fours («черные четверки») и созвучны с dark force («темная сила»).

Или «Долли Партон» – комбинация стрит, состоящая из пятерки, шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Названа в честь фильма «С девяти до пяти», в которой Партон (первая исполнительница хита I Will Always Love You, за который мы любим Уитни Хьюстон) сыграла одну из главных ролей.

И «Village People». Вероятно, комбинацию назвали в честь американской диско-группы из конца 70-х. Участники символизировали маскулинность и мачизм как предмет сладких гей-фантазий. Артистов в группе было шестеро, но в их главном хите Y.M.C.A. всего четыре буквы. Поэтому когда игроки в покер говорят, что им выпал «Village People», это значит, что у них на руках четыре королевы.

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