Теннисист сразу сообщил куда следует.

Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал, как ему предлагали участие в договорном матче.

«Однажды написали сдать матч, но я сразу об этом сообщил. Надеюсь, больше такого не будет. Наверное, за всю историю на мировом уровне это когда-то было, но сейчас за этим очень следят. Каждый матч сталкиваюсь со ставочными хейтерами. Но это часть нашей профессии», – сказал 22-летний Рублев в эфире Sportrecs.

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Андрей занимает 14-е место в рейтинге ATP, замороженном на время локдауна.

В сезоне-2020 Рублев выиграл два титула.

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