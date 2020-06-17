Теннис

Рублев рассказал, как ему предлагали сдать матч

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андрей Рублев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Теннисист сразу сообщил куда следует.

Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал, как ему предлагали участие в договорном матче.

«Однажды написали сдать матч, но я сразу об этом сообщил. Надеюсь, больше такого не будет. Наверное, за всю историю на мировом уровне это когда-то было, но сейчас за этим очень следят. Каждый матч сталкиваюсь со ставочными хейтерами. Но это часть нашей профессии», – сказал 22-летний Рублев в эфире Sportrecs.

Теннис

Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире в Химках

31/05/2020 В 14:36
  • Андрей занимает 14-е место в рейтинге ATP, замороженном на время локдауна.
  • В сезоне-2020 Рублев выиграл два титула.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Теннис

Рублев выбрал между Шараповой и Курниковой

07/05/2020 В 12:07
Теннис

Медведев остался пятым, не игравшая Андрееску поднялась в топ-4. Новые рейтинги ATP и WTA

24/02/2020 В 08:34
По теме
ТеннисАндрей Рублев
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

В честь Курниковой назвали комбинацию в покере. Но это не знак уважения, а злая ирония

11 ЧАСОВ НАЗАД
US Open

US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей

12 ЧАСОВ НАЗАД
US Open

Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе

14 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Кирьос: «Конечно, американцы хотят провести US Open – они эгоисты»

18 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Теннис

Нервы Брауна крепче, чем у Штирлица – немец при равном счете шмыгнул к сетке и сыграл божественно

00:00:50
Play Icon
Play Icon
Теннис

Пэр почти стер заднюю линию, выстоял в обороне и огрел Циципаса хлестким обводящим ударом

00:00:15
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Тим второй день подряд крушит соперников твинерами – на этот раз пострадал Краинович

00:00:40
Play Icon
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

00:00:51
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Нервы Брауна крепче, чем у Штирлица – немец при равном счете шмыгнул к сетке и сыграл божественно

ВЧЕРА В 19:25
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Тим второй день подряд крушит соперников твинерами – на этот раз пострадал Краинович

14/06/2020 В 20:52
Play Icon
Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

14/06/2020 В 19:12
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

14/06/2020 В 16:46
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14/06/2020 В 07:42
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

14/06/2020 В 18:15
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

14/06/2020 В 13:56
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВ честь Курниковой назвали комбинацию в покере. Но это не знак уважения, а злая ирония
Следующий материалСпринтер Коулмэн пропустил четвертый допинг-тест и считает, что его опять должны оправдать