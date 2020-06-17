Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Теннисист сразу сообщил куда следует.
Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал, как ему предлагали участие в договорном матче.
«Однажды написали сдать матч, но я сразу об этом сообщил. Надеюсь, больше такого не будет. Наверное, за всю историю на мировом уровне это когда-то было, но сейчас за этим очень следят. Каждый матч сталкиваюсь со ставочными хейтерами. Но это часть нашей профессии», – сказал 22-летний Рублев в эфире Sportrecs.
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- Андрей занимает 14-е место в рейтинге ATP, замороженном на время локдауна.
- В сезоне-2020 Рублев выиграл два титула.
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