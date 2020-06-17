Конечно же, это камео.

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова снялась в пятом сезоне сериала «Миллиарды», который выходит на американском канале Showtime.

«Р-Спорт» сообщает, что Шарапова появляется в седьмой серии на ужине, который по сюжету организовал ее киношный друг, миллиардер Бобби Аскерольд. За столом идет разговор об искусстве.

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Мария уже появлялась в сериале в третьем сезоне, который вышел на экраны в 2018 году. Она играла с одним из персонажей (его роль исполняет Джон Малкович) в теннис.

Главные роли в сериале исполняют Пол Джаманти и Дэмиэн Льюис.

33-летняя Шарапова – экс-первая ракетка мира и победительница пяти «ТБШ». Объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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