У мужчин пока планируется провести 7 турниров.

ATP опубликовала расписание турниров – официальный рестарт сезона намечен на 14 августа, и состоится он в Вашингтоне.

Всего на данный момент в сетке семь ивентов:

US Open Организаторы US Open подтвердили проведение турнира в 2020 году – без квалификации и зрителей ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ

ATP500 Вашингтон – 14 августа

«Мастерс» в Цинциннати – 22 августа

US Open – 31 августа

ATP250 Китцбюэль – 8 сентября

«Мастерс» в Мадриде – 14 сентября

«Мастерс» в Риме – 20 сентября

«Ролан Гаррос» – 27 сентября

Женский тур вернется почти на две недели раньше мужского – на 3 августа запланирован турнир в Палермо. Проведение US Open и «Ролан Гаррос» совпадает по датам с мужскими турнирами.

Всего в сетке на данный момент 20 соревнований, в том числе «Кубок Кремля» – он должен состояться 2 ноября.

Неизвестно, будут ли ATP, WTA и ITF начислять очки за участие в турнирах.

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