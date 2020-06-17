Теннис

Теннис вернется 3 августа: «Ролан Гаррос» состоится через две недели после US Open

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Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос-2019»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 42 минут

У мужчин пока планируется провести 7 турниров.

ATP опубликовала расписание турниров – официальный рестарт сезона намечен на 14 августа, и состоится он в Вашингтоне.

Всего на данный момент в сетке семь ивентов:

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  • ATP500 Вашингтон – 14 августа
  • «Мастерс» в Цинциннати – 22 августа
  • US Open – 31 августа
  • ATP250 Китцбюэль – 8 сентября
  • «Мастерс» в Мадриде – 14 сентября
  • «Мастерс» в Риме – 20 сентября
  • «Ролан Гаррос» – 27 сентября

Женский тур вернется почти на две недели раньше мужского – на 3 августа запланирован турнир в Палермо. Проведение US Open и «Ролан Гаррос» совпадает по датам с мужскими турнирами.

Всего в сетке на данный момент 20 соревнований, в том числе «Кубок Кремля» – он должен состояться 2 ноября.

  • Неизвестно, будут ли ATP, WTA и ITF начислять очки за участие в турнирах.

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