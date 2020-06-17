Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос-2019»
Фото: Getty Images
У мужчин пока планируется провести 7 турниров.
ATP опубликовала расписание турниров – официальный рестарт сезона намечен на 14 августа, и состоится он в Вашингтоне.
Всего на данный момент в сетке семь ивентов:
US Open
Организаторы US Open подтвердили проведение турнира в 2020 году – без квалификации и зрителей
ЧЕРЕЗ 12 МИНУТ
- ATP500 Вашингтон – 14 августа
- «Мастерс» в Цинциннати – 22 августа
- US Open – 31 августа
- ATP250 Китцбюэль – 8 сентября
- «Мастерс» в Мадриде – 14 сентября
- «Мастерс» в Риме – 20 сентября
- «Ролан Гаррос» – 27 сентября
Женский тур вернется почти на две недели раньше мужского – на 3 августа запланирован турнир в Палермо. Проведение US Open и «Ролан Гаррос» совпадает по датам с мужскими турнирами.
Всего в сетке на данный момент 20 соревнований, в том числе «Кубок Кремля» – он должен состояться 2 ноября.
- Неизвестно, будут ли ATP, WTA и ITF начислять очки за участие в турнирах.
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