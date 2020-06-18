Теннис

Джокович одобрил решение US Open и намекнул на приезд

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Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Доминик Тим тоже хочет выступить в Нью-Йорке.

Серб Новак Джокович прокомментировал новости о том, что US Open все же состоится.

«Я очень счастлив и рад видеть, что все турниры, особенно турниры Большого шлема, организуют свои ивенты. Думаю, что многие люди были настроены скептически, особенно к соревнованиям в США, учитывая, как страна переживала пандемию. Многие, в том числе и я, сомневались, состоится ли турнир. Будем надеяться, что в ближайшие два месяца некоторые из ограничений немного ослабнут, и у нас будет отличное соревнование», – цитирует серба .

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Как сообщает Sportskeeda со ссылкой на австрийский канал Servus Sport Aktuell, Доминик Тим подтвердил участие в американском мэйджоре.

  • Оба теннисиста ранее выражали сомнения в своем участии из-за жестких мер безопасности турнира, связанных с коронавирусом.
  • Джокович занимает первую строчку рейтинга, Тим – третью.
  • Новак и Доминик сыграли в финале Australian Open-2020: в пяти сетах верх взял серб.

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