Выставочное турне первой ракетки мира проходит с болельщиками на трибунах.

Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью подкасту Eurosport Tennis Legends прокомментировал возобновление тура в августе и рассказал о проведении серии выставочных турниров Adria Tour в балканских странах.

О возвращении тура

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Это фантастическая новость. Уверен, что говорю сейчас от имени всех игроков, любителей тенниса и остальных, кто с ним связан. Мы так долго этого ждали! Все эти месяцы мы молились, чтобы тур как можно скорее возобновился. Надеюсь, что каждый игрок, выбранный по рейтингу и заслуживающий места на US Open, будет иметь равные возможности приехать туда и соревноваться.

Уверен, что ATP и USTA делают все возможное, чтобы позаботиться о здоровье игроков. Они не объявили бы о возвращении тура в США и Европе, если бы не были уверены, что теннисисты находятся в безопасности и могут соревноваться. Будем надеяться, что в ближайшие два месяца ограничения немного ослабнут, и у нас будет отличный турнир.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Мы должны приспособиться и быть благодарны за возможность играть. Проведение турниров очень важно для нас, особенно «Больших шлемов», потому что это священные турниры в истории тенниса. Мы должны приспособиться, тогда и увидим, как это сработает.

О проведении Adria Tour и обвинениях в скоплении народа

Это было феноменально. Я был так эмоционален в последнем матче, который сыграл против Зверева. После я плакал, даже рыдал. Вспомнил детство, как я здесь вырос. Своего первого тренера Елену Генчич, которая скончалась восемь лет назад. Вспомнил все. Было прекрасно сыграть в Белграде в статусе первой ракетки мира, перед толпой сербов, видеть их на трибунах и участвовать в празднике спорта. Я полон радости и положительных эмоций.

Да, были критические замечания, особенно со стороны Запада: «Почему у вас толпа? Почему нет социального дистанцирования? Почему вы проводите подобные мероприятия в разгар очень тяжелой пандемии на Западе?» Но обстоятельства коронавируса в каждой части мира разные. Трудно объяснить людям, что ситуация в Америке и Великобритании отлична от ситуации в Сербии и соседних странах.

Очевидно, что организаторы Adria Tour следуют правилам и мерам, которые регулируются государственными учреждениями здравоохранения. Мы никогда не пересекали эту черту и ждали от них зеленый свет для пропуска зрителей. Спросили, сколько болельщиков могут прийти, нужно ли социальное дистанцирование. Мы прошли через все это, и результат получился потрясающим.

Этап Adria Tour в Белграде выиграл Доминик Тим. Также матчи пройдут в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

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ATP-тур вернется 14 августа турниром в Вашингтоне. 22 августа стартует «Мастерс» в Цинциннати (перенесен в Нью-Йорк), 31-го – US Open.

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