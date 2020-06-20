Теннис

Судью Гонсалеса отстранили от тенниса на 2,5 года. Он не сообщил о коррупции в TIU

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Судья на вышке, Уимблдон-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Не сотрудничал со следствием – лови бан.

Венесуэльского судью Армандо Альфонсо Беларди Гонсалеса признали виновным в нарушении Теннисной антикоррупционной программы. 40-летнего арбитра отстранили на 2,5 года и оштрафовали на 5000 долларов.

Независимая комиссия постановила, что Гонсалес не сообщил о двух случаях, когда к нему подходили и предлагали участие в незаконной схеме. Хотя он отказался, но судья не сообщил об этих инцидентах сотрудникам Tennis Integrity Unit. Армандо также не сотрудничал со следствием и никак не помогал расследованию по противодействию этим коррупционным случаям.

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Венесуэлец нарушил разделы D.2.b.i и F.2.c Теннисной антикоррупционной программы. Ему запретили участвовать в матчах и/или обслуживать их до 2023 года. 80% штрафа в 5000 долларов считаются условными и не подлежат обязательной выплате, если Гонсалес в дальнейшем не будет нарушать правила TIU.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

  • Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес носил бронзовый бейдж арбитра (второй с конца по степени престижности) с марта 2013 года.
  • В мировом теннисном туре золотые судейские значки достались лишь 31 эмпайру.

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