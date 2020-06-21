Джокович продемонстрировал баскетбольный скилл и бросил вызов Леброну

Стефен Карри, Новак Джокович
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира неплохо бросает.
Новак Джокович отвлекся от тенниса и потренировался на баскетбольной площадке.
Лучший теннисист планеты выложил видео, на котором виртуозно ведет мяч и без проблем забрасывает со средней дистанции. «Как думаете, готов ли я к дуэли с Леброном Джеймсом?» – спросил Ноле у подписчиков в твиттере.
Теннис
Судью Гонсалеса отстранили от тенниса на 2,5 года. Он не сообщил о коррупции в TIU
15 ЧАСОВ НАЗАД
- Джокович не хотел ехать на US Open, но после решения о проведении турнира все же передумал.
- В 2019 году Новак выбыл с американского мэйджора на стадии четвертого круга, снявшись с матча против Стэна Вавринки из-за повреждения локтя.
Джокович и другие теннисисты станцевали топлес на вечеринке в кабаре-клубе
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Теннис
«Со стороны Запада были замечания». Джокович – о допуске зрителей на Adria Tour
19/06/2020 В 11:26
Теннис
«Со стороны Запада были замечания». Джокович – о допуске зрителей на Adria Tour
19/06/2020 В 11:26
По теме