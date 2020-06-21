Джокович продемонстрировал баскетбольный скилл и бросил вызов Леброну

Первая ракетка мира неплохо бросает.

Новак Джокович отвлекся от тенниса и потренировался на баскетбольной площадке.

Лучший теннисист планеты выложил видео, на котором виртуозно ведет мяч и без проблем забрасывает со средней дистанции. «Как думаете, готов ли я к дуэли с Леброном Джеймсом?» – спросил Ноле у подписчиков в твиттере.

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Джокович не хотел ехать на US Open, но после решения о проведении турнира все же передумал.

В 2019 году Новак выбыл с американского мэйджора на стадии четвертого круга, снявшись с матча против Стэна Вавринки из-за повреждения локтя.

Джокович и другие теннисисты станцевали топлес на вечеринке в кабаре-клубе

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