Теннис

Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

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Новак Джокович, Australian Open 2020

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
39 минут назад

Новак решил, что нет симптомов – нет проблем.

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от теста на коронавирус.

Вчера, 21 июня, подтвердился положительный результат на COVID-19 у Григора Димитрова – 19-я ракетка мира участвовал на турнире Adria Tour, уступил в стартовом матче Борне Чоричу и снялся. Григор мог стать переносчиком коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступал на корте в Задаре.

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Как сообщает сербское издание Kurir со ссылкой на членов тренерского штаба Джоковича, Новак отказался от прохождения тестирования, сославшись на отсутствие симптомов. Издание отмечает, что после возвращения в Белград теннисист проконсультируется с личным врачом и будет следовать его рекомендациям.

  • Из-за болезни Димитрова организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были выступить Джокович и Рублев.
  • Тренер Ноле Горан Иванишевич сдал тест три дня назад – на тот момент он был здоров.

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