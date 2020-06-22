Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

Новак решил, что нет симптомов – нет проблем.

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от теста на коронавирус.

Вчера, 21 июня, подтвердился положительный результат на COVID-19 у Григора Димитрова – 19-я ракетка мира участвовал на турнире Adria Tour, уступил в стартовом матче Борне Чоричу и снялся. Григор мог стать переносчиком коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступал на корте в Задаре.

Adria Tour У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым 14 ЧАСОВ НАЗАД

Как сообщает сербское издание Kurir со ссылкой на членов тренерского штаба Джоковича, Новак отказался от прохождения тестирования, сославшись на отсутствие симптомов. Издание отмечает, что после возвращения в Белград теннисист проконсультируется с личным врачом и будет следовать его рекомендациям.

Из-за болезни Димитрова организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были выступить Джокович и Рублев.

Тренер Ноле Горан Иванишевич сдал тест три дня назад – на тот момент он был здоров.

Джокович одобрил решение US Open и намекнул на приезд

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Теннис Джокович продемонстрировал баскетбольный скилл и бросил вызов Леброну 21 ЧАСОВ НАЗАД