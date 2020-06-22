Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

Новак Джокович, Australian Open 2020
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Новак решил, что нет симптомов – нет проблем.
Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от теста на коронавирус.
Вчера, 21 июня, подтвердился положительный результат на COVID-19 у Григора Димитрова – 19-я ракетка мира участвовал на турнире Adria Tour, уступил в стартовом матче Борне Чоричу и снялся. Григор мог стать переносчиком коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступал на корте в Задаре.
У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым
Как сообщает сербское издание Kurir со ссылкой на членов тренерского штаба Джоковича, Новак отказался от прохождения тестирования, сославшись на отсутствие симптомов. Издание отмечает, что после возвращения в Белград теннисист проконсультируется с личным врачом и будет следовать его рекомендациям.
- Из-за болезни Димитрова организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были выступить Джокович и Рублев.
- Тренер Ноле Горан Иванишевич сдал тест три дня назад – на тот момент он был здоров.
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