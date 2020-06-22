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Кирьос – о COVID-19 у Чорича и Димитрова: «Проводить турниры в такое время – тупое решение»

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Ник Кирьос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Комментарий, которого все так ждали.

Ник Кирьос высказался об организованном Новаком Джоковичем турнире Adria Tour и выявленном у Борны Чорича и Григора Димитрова COVID-19.

«Проводить выставочные турниры в такое время – совершенно тупое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», – написал Ник в твиттере, ретвитнув пост Борны Чорича.

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  • После турнира Adria Open коронавирус был выявлен сначала у Григора Димитрова, а через сутки – у Борны Чорича.
  • По последним данным, другие участники соревнований, в том числе Андрей Рублев, Доминик Тим и Александр Зверев, сдали отрицательный тест на COVID-19.

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