Кирьос – о COVID-19 у Чорича и Димитрова: «Проводить турниры в такое время – тупое решение»

Ник Кирьос
Фото: Getty Images
Комментарий, которого все так ждали.
Ник Кирьос высказался об организованном Новаком Джоковичем турнире Adria Tour и выявленном у Борны Чорича и Григора Димитрова COVID-19.
«Проводить выставочные турниры в такое время – совершенно тупое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», – написал Ник в твиттере, ретвитнув пост Борны Чорича.
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- После турнира Adria Open коронавирус был выявлен сначала у Григора Димитрова, а через сутки – у Борны Чорича.
- По последним данным, другие участники соревнований, в том числе Андрей Рублев, Доминик Тим и Александр Зверев, сдали отрицательный тест на COVID-19.
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