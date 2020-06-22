Кирьос – о COVID-19 у Чорича и Димитрова: «Проводить турниры в такое время – тупое решение»

Комментарий, которого все так ждали.

Ник Кирьос высказался об организованном Новаком Джоковичем турнире Adria Tour и выявленном у Борны Чорича и Григора Димитрова COVID-19.

«Проводить выставочные турниры в такое время – совершенно тупое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», – написал Ник в твиттере, ретвитнув пост Борны Чорича.

Adria Tour Чорич вслед за Димитровым заразился коронавирусом 7 ЧАСОВ НАЗАД

После турнира Adria Open коронавирус был выявлен сначала у Григора Димитрова, а через сутки – у Борны Чорича.

По последним данным, другие участники соревнований, в том числе Андрей Рублев, Доминик Тим и Александр Зверев, сдали отрицательный тест на COVID-19.

Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым 8 ЧАСОВ НАЗАД

Play Icon