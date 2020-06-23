Теннис

На турнире Джоковича заразились Троицки с беременной женой и 5-летний болельщик

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Виктор Троицки

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Круг заболевших нещадно расширяется.

После выставочного турне Новака Джоковича, проходившего без правил противодействия коронавирусу, выявлены очередные зараженные.

Журналист сербского телеканала Sport Klub Саша Озмо и Kurir сообщают, что болезнь выявлена у сербского теннисиста Виктора Троицки и его беременной жены. Оба сдали положительный тест после первого этапа Adria Tour в Белграде 13-14 июня.

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Также Blic сообщает, что коронавирусом заразился 5-летний болельщик. Мальчик – внук владельца ресторана «Нико» в Задаре, где теннисисты проводили вечеринку. У ребенка болезнь протекает бессимптомно.

  • Ранее диагноз подтвердился у Григора Димитрова, Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича.
  • Андрей Рублев, Александр Зверев, Доминик Тим и Дамир Джумхур сдали отрицательные тесты.

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