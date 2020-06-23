Теннис

Сандгрен: «Если Джокович не подхватит вирус, начну заряжать воду»

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Теннис Сандгрен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Возможно, американец еще и заведет собственного гуру.

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал заражение коронавирусом участников выставочного турнира, организованного Новаком Джоковичем.

Сам лидер рейтинга АТР первоначально отказался сдавать тест, но потом все же прошел процедуру вместе с семьей. Результат пока не сообщается.

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«Если Новак не подхватит коронавирус, я начну заряжать свою воду позитивными вибрациями», – написал Сандгрен в твиттере.

  • Весной Джокович выступал против вакцинации, а еще пересказывал теорию, что на воду вливают положительные мысли и эмоции.
  • Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки с беременной женой и 5-летний внук владельца ресторана, в котором спортсмены провели вечеринку.

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