Теннис

Рублев рассказал о ситуации с коронавирусом на турнире Джоковича

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Андрей Рублев

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 23 минут

Андрей должен был сыграть против Новака в финале, но вмешался COVID.

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса на выставочных соревнованиях, организованных Новаком Джоковичем.

«Тест я сделал, слава богу, он отрицательный, поэтому все хорошо. Страха никакого не было, даже сам не знаю почему. Из-за того, что я хорошо себя чувствовал, как-то не задумывался об этом. Плюс когда я обо всем этом узнал, Димитрова уже не было с нами, он уже был в Монако. Просто все захотели сделать тест и узнать, что с ними.

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Я не расстроился [отмене финала]. Самое главное, что все хорошо себя чувствуют. Теперь буду делать повторные анализы, а спустя 3-4 дня будет контрольный тест. После этого вернусь к тренировкам и продолжу подготовку к сезону», – цитирует 22-летнего Рублева «Матч ТВ».

  • Рублев вышел в финал турнира в Задаре, где должен был сыграть против Джоковича. Матч отменили из-за коронавируса.
  • Заболевание диагностировали у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и его жены, одного из тренеров Джоковича и 5-летнего внука владельца ресторана, в котором спортсмены провели вечеринку.
  • Отрицательные тесты, кроме Рублева, сдали Доминик Тим, Александр Зверев и Дамир Джмхур.

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