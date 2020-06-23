🔥 💊 Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира сдал положительный тест на COVID-19.

Лучший теннисист планеты Новак Джокович заболел коронавирусом на турнире в Хорватии.

Сразу после возвращения в Белград Новак сдал тест вместе со всеми членами семьи и командой, с которой он летел из Задара в столицу Сербии – результат оказался положительным, болезнь протекает бессимптомно.

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