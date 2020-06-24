Касаткина стала гостем предматчевого шоу «Барселоны»

Российская теннисистка рассказала ведущим о любви к каталонскому клубу.

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала гостем предматчевого ютьюб-шоу «Барселоны» перед игрой 30-го тура против «Атлетика».

– Я начала болеть за «Барселону» в 2010 году, так что фанатею уже 10 лет. Мой брат тоже фанат «Барсы». Когда была маленькой, он однажды смотрел Лигу чемпионов и разбудил меня, мы стали смотреть матч вместе. Родители уже спали и не увидели, что так поздно, а я не сплю. Конечно, я мало что понимала в футболе, но мне очень понравилось.

Теннис «Русским точно переплачивают». Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными 27/05/2020 В 12:54

– Лучшие игроки в истории «Барсы»?

– Месси, Иньеста, Хави и Тер Стеген. Еще я собираю футболки игроков – первой в коллекции была футболка Давида Вильи с седьмым номером.

– Прогноз для «Барселоны» на конец сезона?

– Как и любой болельщик, я всегда верю в победу в каждом матче. Уверена, в этом сезоне «Барса» станет чемпионом, – сказала 23-летняя Касаткина в эфире.

Вот полная запись предматчевого шоу. Теннисистка появляется на временной отметке 22:40.

Лучшее место Касаткиной в рейтинге WTA – 10-е, сейчас она идет 66-й.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, но «Реал» имеет игру в запасе.

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис Туктамышева приняла предложение Касаткиной сыграть благотворительный матч 24/05/2020 В 05:45