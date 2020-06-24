Теннис

Касаткина стала гостем предматчевого шоу «Барселоны»

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Дарья Касаткина в предматчевом шоу «Барселоны»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 25 минут

Российская теннисистка рассказала ведущим о любви к каталонскому клубу.

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала гостем предматчевого ютьюб-шоу «Барселоны» перед игрой 30-го тура против «Атлетика».

– Я начала болеть за «Барселону» в 2010 году, так что фанатею уже 10 лет. Мой брат тоже фанат «Барсы». Когда была маленькой, он однажды смотрел Лигу чемпионов и разбудил меня, мы стали смотреть матч вместе. Родители уже спали и не увидели, что так поздно, а я не сплю. Конечно, я мало что понимала в футболе, но мне очень понравилось.

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– Лучшие игроки в истории «Барсы»?

– Месси, Иньеста, Хави и Тер Стеген. Еще я собираю футболки игроков – первой в коллекции была футболка Давида Вильи с седьмым номером.

– Прогноз для «Барселоны» на конец сезона?

– Как и любой болельщик, я всегда верю в победу в каждом матче. Уверена, в этом сезоне «Барса» станет чемпионом, – сказала 23-летняя Касаткина в эфире.

Вот полная запись предматчевого шоу. Теннисистка появляется на временной отметке 22:40.

  • Лучшее место Касаткиной в рейтинге WTA – 10-е, сейчас она идет 66-й.
  • «Барселона» лидирует в турнирной таблице, но «Реал» имеет игру в запасе.

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