Отец Джоковича: «Виноват Димитров. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака»

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Отец первой ракетки мира Новака Джоковича обвинил болгарского теннисиста Григора Димитрова в возникновении вспышки коронавируса на выставочном турнире Adria Tour, организатором которого был Джокович.

«Сейчас никто не чувствует себя хорошо, но из этой истории нужно сделать вывод. На мой взгляд, виноват Димитров, который отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, никто не знает, где он заразился. И это неправильно. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. Но в будущем мы будем очень рады снова провести турнир в Задаре», – цитирует Срджана Джоковича Tennis World USA.

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Из-за положительного теста Димитрова турнир был прерван – отменили финал между Джоковичем и Андреем Рублевым.

Позже коронавирус диагностировали у самого Новака, Борны Чорича, Виктора Троицки и его беременной жены, одного из тренеров Джоковича и 5-летнего внука владельца ресторана, в котором спортсмены провели вечеринку.

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