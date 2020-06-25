«Бедро в порядке, приоритет – «ТБШ». Маррей готов к возвращению в тур

Со здоровьем двукратного олимпийского чемпиона все наконец-то хорошо.

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что восстановился после травмы бедра и готов вернуться в тур с его возобновлением.

«В течение следующих двух месяцев мой теннис будет становиться все лучше и лучше. С бедром все в порядке. Если продолжу тренироваться, скоро смогу играть на высоком уровне. Скорее всего, сыграю в Вашингтоне, а не в Цинциннати, так как стараюсь избегать параллельных турниров. Приоритет – «Большие шлемы», – цитирует 33-летнего Маррея Tennis365.

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Британец перенес операцию на бедре в начале 2019 года и вернулся в одиночный разряд только осенью, но затем снова травмировался на Кубке Дэвиса.

23 и 24 июня он провел два матча на выставочном турнире в Великобритании: выиграл у Лиама Броуди и проиграл Кайлу Эдмунду.

Турнир ATP-500 в Вашингтоне стартует 14 августа – это первый турнир после локдауна.

Теннис вернется 3 августа: «Ролан Гаррос» состоится через две недели после US Open

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