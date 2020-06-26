Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год

Организаторы решили не рисковать.

Финальные раунды Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).

Финал Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде 23-29 ноября, финальный раунд Кубка Федерации – в Будапеште 14-19 апреля. Кроме того, на 2021 год перенесены все предварительные раунды турниров, которые должны были быть сыграны в 2020-м.

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«Это трудное решение, которое нам пришлось принять, но проведение международного командного турнира такого масштаба является слишком рискованным для здоровья и безопасности всех участников. Это сложное мероприятие, и мы решили наконец дать определенность игрокам, национальным ассоциациям и болельщикам. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Kosmos Tennis (партнер Кубка Дэвиса – Eurosport), чтобы в следующем году провести фантастический турнир», – отметил глава ITF Дэвид Хаггерти.

«В это экстраординарное время мы считаем, что лучший способ продвижения вперед для защиты здоровья и сохранения безопасности всех участников соревнований – это отложить Кубок Федерации на 2021 год, а начиная со следующего года турнир вернется к формату ежегодного проведения», – добавил он.

Финальный раунд Кубка Дэвиса теперь пройдет 22-28 ноября 2021 года в Мадриде. В соревновании примут участие 18 команд, которые должны были выступить в финале 2020 года, сборная России входит в этот список. Российские теннисисты дважды выигрывали Кубок Дэвиса (2002, 2006).

Финальный раунд Кубка Федерации пройдет 13-18 апреля 2021 года в Будапеште. В соревновании примут участие 12 команд, в том числе и сборная России. Российские теннисистки четыре раза выигрывали Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).

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