Горан Иванишевич призвал всех следить за здоровьем и здоровьем близких.

Тест на коронавирус директора выставочного турнира в Хорватии Горана Иванишевича дал положительный результат. Об этом бывший теннисист сообщил в инстаграме.

Турнир в Хорватии проходил на прошлой неделе. Соревнования были досрочно завершены из-за обнаружения коронавируса у участников турнира – болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича, позднее о заражении также сообщил серб Новак Джокович. В турнире принимал участие россиянин Андрей Рублев, который должен был сыграть в финале с Джоковичем. Российский теннисист 22 июня сообщил, что у него коронавирус не обнаружен.

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«К сожалению, после двух отрицательных тестов за последние 10 дней, я сдал положительный тест на коронавирус. Я себя хорошо чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Я хочу проинформировать всех, с кем контактировал, о положительном тесте и напомнить о необходимости внимательно следить за самочувствием и здоровьем близких. Я продолжаю находиться на самоизоляции, как и раньше, и желаю всем заболевшим скорейшего выздоровления», – написал Иванишевич.

Иванишевич выступал на профессиональном уровне в 1988-2004 гг. Горан выиграл 22 турнира в одиночном разряде и девять – в парном.

На Олимпийских играх 1992 года Иванишевич завоевал бронзовые награды в одиночном и парном разрядах.

Сейчас Горан тренирует Джоковича.

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