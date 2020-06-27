Директор турнира в Марселе: «Джокович считает себя особенным. Это опасно»

Жан-Франсуа Кожоль призвал Рафаэля Надаля и Роджера Федерера осудить Джоковича.

Директор турнира ATP в Марселе Жан-Франсуа Кожоль призвал ведущих теннисистов осудить Новака Джоковича, который организовал выставочный турнир Adria Tour.

«Этот случай напоминает притчу о Вавилонской башне, когда люди возомнили себя богами. Джокович словно решил, что может обойти законы природы. Человек имеет право отказываться от прививок и лечиться травами, но, если ты берешь ответственность за других людей, так поступать нельзя. Он чувствует себя мессией, поэтому пренебрегает правилами. Я смотрел его эфиры в инстаграме, чувствуется, что он считает себя особенным. Пытается быть кем-то вроде гуру, а это опасно.

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Это хороший урок. Теперь игроки должны высказаться. Они должны стать взрослыми мальчиками. Нужно встать и высказаться, не пускать все на самотек. Хотел бы услышать заявления Жо-Вильфрида Тсонга, Гаэля Монфиса, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Хотелось бы, чтобы они призвали Джоковича прекратить это», – цитирует Кожоля L'Équipe.

Сразу несколько участников турнира Adria Tour, в том числе сам Джокович, Григор Димитров и Борна Чорич, заразились коронавирусом.

Многие раскритиковали организаторов турнира за недостаточные меры безопасности: на трибунах присутствовало большое число зрителей, а участники пожимали друг другу руки и обнимались.

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