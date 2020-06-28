Теннис

Еще не классика, но уже легендарно: матч Федерера и Сандгрена на АО-2020

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Официальный канал мельбурнского «Шлема» повторяет один самых убойных матчей сезона.

Человек по имени Теннис и человек, олицетворяющий теннис, сошлись в четвертьфинале Australian Open-2020. Роджер Федерер забрал первый сет, но дальше все пошло не по плану: сказалась 10-летняя разница в возрасте. По ходу матча швейцарцу пришлось отыграть 7 матчболов. Чем же все закончилось?

Теннис

Директор турнира в Марселе: «Джокович считает себя особенным. Это опасно»

21 ЧАСОВ НАЗАД
  • Турнир завершился победой Новака Джоковича.
  • Australian Open-2020 может стать единственным «Шлемом» в сезоне. Уимблдон был отменен из-за пандемии, US Open и «Ролан Гаррос» пока еще запланированы на осень.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Adria Tour

«Джокович, сдохни». В Хорватии краской на здании оставили послание Новаку после случаев с COVID-19

ДЕНЬ НАЗАД
Adria Tour

Матич – о критике Джоковича: «Мыши вылезли из нор и скоро забьются обратно, а кот вернется на корт»

ВЧЕРА В 08:25
По теме
Теннис
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир