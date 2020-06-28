Еще не классика, но уже легендарно: матч Федерера и Сандгрена на АО-2020

Официальный канал мельбурнского «Шлема» повторяет один самых убойных матчей сезона.

Человек по имени Теннис и человек, олицетворяющий теннис, сошлись в четвертьфинале Australian Open-2020. Роджер Федерер забрал первый сет, но дальше все пошло не по плану: сказалась 10-летняя разница в возрасте. По ходу матча швейцарцу пришлось отыграть 7 матчболов. Чем же все закончилось?

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Турнир завершился победой Новака Джоковича.

Australian Open-2020 может стать единственным «Шлемом» в сезоне. Уимблдон был отменен из-за пандемии, US Open и «Ролан Гаррос» пока еще запланированы на осень.

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