Еще не классика, но уже легендарно: матч Федерера и Сандгрена на АО-2020

Роджер Федерер
Фото: Getty Images
Официальный канал мельбурнского «Шлема» повторяет один самых убойных матчей сезона.
Человек по имени Теннис и человек, олицетворяющий теннис, сошлись в четвертьфинале Australian Open-2020. Роджер Федерер забрал первый сет, но дальше все пошло не по плану: сказалась 10-летняя разница в возрасте. По ходу матча швейцарцу пришлось отыграть 7 матчболов. Чем же все закончилось?
Теннис
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- Турнир завершился победой Новака Джоковича.
- Australian Open-2020 может стать единственным «Шлемом» в сезоне. Уимблдон был отменен из-за пандемии, US Open и «Ролан Гаррос» пока еще запланированы на осень.
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