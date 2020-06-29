Зверев зажег с подругой на вечеринке, пообещав находиться на самоизоляции

Александр Зверев
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Компромат быстро удалили, но он успел разойтись по интернету.
Немецкий теннисист Александр Зверев нарушил самоизоляцию, посетив вечеринку в Монте-Карло.
Неделю назад 23-летний Зверев играл на турнире Новака Джоковича, где зафиксировали вспышку коронавируса среди игроков и персонала. Александр сдал отрицательный тест, но пообещал уйти на двухнедельный карантин. «Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого подверг риску, и уйду на самоизоляцию. Оставайтесь в безопасности», – написал Зверев.
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- После двух этапов Adria Tour положительные тесты на коронавирус из спортсменов сдали Новак Джокович, Борна Чорич, Григор Димитров и Виктор Троицки.
- Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
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