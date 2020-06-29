Теннис

Зверев зажег с подругой на вечеринке, пообещав находиться на самоизоляции

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Александр Зверев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Компромат быстро удалили, но он успел разойтись по интернету.

Немецкий теннисист Александр Зверев нарушил самоизоляцию, посетив вечеринку в Монте-Карло.

Неделю назад 23-летний Зверев играл на турнире Новака Джоковича, где зафиксировали вспышку коронавируса среди игроков и персонала. Александр сдал отрицательный тест, но пообещал уйти на двухнедельный карантин. «Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого подверг риску, и уйду на самоизоляцию. Оставайтесь в безопасности», – написал Зверев.

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28 июня в инстаграме модельера Филиппа Плейна появилось видео, на котором теннисист в компании подруги Бренды Патеа и других людей зажигает на вечеринке в Монте-Карло. Позже ролик был удален.

  • После двух этапов Adria Tour положительные тесты на коронавирус из спортсменов сдали Новак Джокович, Борна Чорич, Григор Димитров и Виктор Троицки.
  • Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

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