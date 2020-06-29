«Как можно быть таким эгоистом?» Кирьос – о нарушении Зверевым самоизоляции

Признайтесь, вы ждали реакции Ника.

Австралийский теннисист Ник Кирьос жестко раскритиковал немца Александра Зверева за нарушение самоизоляции после выступления на турнире Новака Джоковича, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

«В мире происходит много спорных вещей, но я выделю то, что сделал Саша Зверев. Чувак, снова, снова, снова – как можно быть таким эгоистом? Если у тебя хватает смелости выкладывать ****** [гребаный] твит, в котором менеджер от твоего имени написал, что ты самоизолируешься на 14 дней и просишь ******* [гребаного] прощения за то, что подверг риску здоровье людей – тогда имей смелость 14 дней не выходить из дома.

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Боже, проведи эти ****** [гребаные] 14 дней со своей девушкой. Этот теннисный мир меня так бесит. Какие же вы все эгоисты», – заявил 25-летний Кирьос в инстаграм-сториз.

После турнира Джоковича в Задаре Зверев сдал отрицательный тест на коронавирус, но пообещал самоизолироваться на две недели. Вскоре его заметили на вечеринке.

Среди теннисистов COVID-19 диагностировали у Новака Джоковича, Борны Чорича, Виктора Троицки и Григора Димитрова. Заразились некоторые тренеры и персонал.

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