Blesk.cz: Квитова живет с тренером Ванеком, который из-за нее развелся с женой

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Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова завязала романтические отношения со своим тренером Иржи Ванеком.

42-летний специалист из-за теннисистки развелся с женой Маркетой, с которой совместно прожил более 18 лет. Сейчас у Иржи идет бракоразводный процесс, в котором через суд определяется порядок ухода за двумя подростками-сыновьями пары.

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Петру и Ванека видели вместе в Праге, коуч ночевал в столичной квартире 30-летней теннисистки.

«Не секрет, что Петра какое-то время жила с Ванки после нападения, она нашла у него временный дом. Но прошло время, и они поняли, что стали ближе друг к другу, и сейчас тайно живут вместе», – заявил чешской газете Blesk источник из окружения пары.

Иржи тренирует Квитову на корте с 2016 года и вошел в штаб незадолго до нападения на спортсменку.

В декабре 2016-го на Петру дома напал преступник с ножом, который нанес ей травму левой руки, из-за чего девушка пропустила пять месяцев.

Квитова: «После нападения не доверяю мужчинам. Боюсь ездить в такси, передвигаюсь по улице бегом»

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