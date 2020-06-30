«Не люблю крыс». Беккер заступился за Зверева перед Кирьосом, Ник уже ответил

В теннисе наметилась новая словесная дуэль.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер заступился за нарушившего самоизоляцию Александра Зверева перед австралийцем Ником Кирьосом.

«Не люблю крыс. Тот, кто наезжает на коллег и товарищей, мне не друг. Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас», – написал 52-летний Беккер в твиттере.

Теннис «Как можно быть таким эгоистом?» Кирьос – о нарушении Зверевым самоизоляции ВЧЕРА В 10:37

«Ради всего святого, Борис, я не пытаюсь толкнуть кого-то под автобус или что-то вроде того. Сейчас глобальная пандемия, и если Алекс поступает по-идиотски, я хочу, чтобы он за это ответил. Все просто. Крыса? Просто потому что я хочу, чтобы кто-то ответил за свои поступки? Странное мышление для чемпиона. Моя семья, другие семьи из уважения поступают правильно, а ты укоряешь меня, будто я неправ», – ответил Кирьос.

Зверев посещал турнир Новака Джоковича, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Он сдал отрицательный тест и пообещал находится на двухнедельной самоизоляции, но был замечен на многолюдной вечеринке.

Беккер был капитаном сборной Германии на ATP Cup.

«Как можно быть таким эгоистом?» Кирьос – о нарушении Зверевым самоизоляции

Подписывайся на нас ВКонтакте

Теннис Зверев зажег с подругой на вечеринке, пообещав находиться на самоизоляции ВЧЕРА В 05:20