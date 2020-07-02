Marca: после возобновления туров у теннисистов еженедельно будет сгорать 1/52 часть очков

Теннисные организации разрабатывают экстренные правила.

ATP и WTA разрабатывают правила обновления рейтингов после возобновления туров.

По информации Marca, будет применена формула с постепенным вычетом имеющихся очков. Из общего количества очков теннисиста в течение года будут вычитать 1/52 от суммы, замороженной на время локдауна.

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Источник поясняет процедуру на примере второй ракетки мира Рафаэля Надаля. У испанца 9850 очков, в августе-сентябре ему пришлось бы защищать 5360 за победы на US Open, «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Рим, а также за полуфинал турнира в Мадриде. С учетом новых правил у Надаля еженедельно будет сгорать по 189 очков.

ATP возвращается 14 августа турниром в Вашингтоне, WTA – 3 августа турниром в Палермо.

Первой ракетке России Даниилу Медведеву пришлось бы защищать финалы в Вашингтоне и на US Open, а также победу в Цинциннати.

Теннис вернется 3 августа: «Ролан Гаррос» состоится через две недели после US Open

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