«Переиграл бы матч против Надаля в Лондоне». Медведев – о поведении на корте и возобновлении тура

Лучший теннисист России обстоятельно пообщался с Барбарой Шетт.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в совместном прямом эфире инстаграма дал интервью бывшей теннисистке, эксперту и комментатору Eurosport Барбаре Шетт.

О возобновлении тура и US Open

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Сейчас мы не можем знать, что произойдет в Нью-Йорке. Как вы знаете, некоторые игроки были против очень строгих правил. В то же время, если этих правил не будет, существует большая вероятность того, что мы заразимся. Говоря о себе, я хочу как можно быстрее вернуться на корт и играть. Может быть, сначала без зрителей, но фанаты со всего мира увидят теннис по телевизору, как и футбол.

Это будет очень странно – все мы играли юношеские турниры и фьючерсы, где присутствует только твой тренер. Но там все по-другому: только маленький корт. И все будет не так, когда вы приедете на 22-тысячную арену Артура Эша с командой в два человека. А самое странное – играть вечерние матчи.

О поведении на корте

В жизни я гораздо более терпелив, чем на корте. Что бы вы мне ни говорили, вы не разозлите меня прямо сейчас. Независимо от того, начнете меня оскорблять или, наоборот, хвалить. Я очень спокойный, но на корте это меняется. Точно не знаю, откуда это взялось – но мне важно выиграть, я хочу делать все, на что способен, и на корте могу вести себя по-детски. Но разговаривать со мной в жизни очень легко.

Некоторые теннисисты не понимают, почему я такой. На корте я могу вести себя плохо, и им трудно отделить теннисную жизнь от обычной. Поэтому они со мной не общаются. А я вне корта другой – ребята, пожалуйста, поверьте мне! Они воспринимают это очень лично, но все в порядке, меня это не беспокоит.

О том, какой матч хотел бы переиграть

Против Рафы Надаля в Лондоне, матч-поинт, что еще сказать? Думал, это сложный вопрос, но на самом деле нет. Финал US Open – не совсем то, не думаю, что я мог бы сделать что-то лучше. Конечно, один момент всегда можно было найти: когда у меня был брейк-поинт на 5:4 в пятом сете, я пропустил удар справа – там мог бы сравнять и, возможно, выиграть. Но это очень маленькая деталь.

Это отличается от того, чтобы вести 5:1, а потом проиграть матч. На US Open, думаю, я сделал все, что мог. Я люблю побеждать, и я был очень разочарован – хотел выиграть первый финал «Большого шлема». Но изменить это невозможно.

ATP возвращается 14 августа турниром в Вашингтоне.

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