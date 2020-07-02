Турнир Муратоглу на Eurosport. Новый необычный формат и сражения топ-игроков

Коуч Серены Уильямс организовал серьезное соревнование на кортах своего тренировочного центра.

Где проходит

Вы удивитесь, но турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS) уже давно стартовал – теннисисты рубятся с 14 июня и провели в сумме уже не один десяток матчей. Проходит ивент в академии Патрика Муратоглу в Ницце – в самом сердце Лазурного Берега.

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Что за новый формат?

Все участники соревнований заброшены в одну группу. Изначально планировалось, что каждый игрок должен провести по одному матчу против каждого из девяти соперников – лучшие двое выходят в полуфинал напрямую, еще четверо – в четвертьфинал. Но уже по ходу состязаний организаторы прибегли к изменениям: четверо лучших составят полуфинальные пары.

Сами матчи проходят в действительно свежем формате: каждая игра длится не более часа и разбита на четыре сета по 10 минут. В каждом сете побеждает тот, кто наберет больше очков, но их количество строго не фиксировано – поэтому одна партия может завершиться 20:12, а другая лишь 15:9. Победивший в четверти выбирает приглянувшуюся половину корта или начало следующего раунда на подаче. При этом, даже если один теннисист обыгрывает другого 3:0 по сетам, четвертый проводится для выявления среднего количества очков. При ничьей по партиям соперники играют еще одну короткую, до разницы в два очка.

Фелисиано Лопес против Алексея Попырина на UTS Фото: Imago

Еще есть множество интересных фишечек. Так, если игрок не успевает подать спустя 15 секунд после объявления судьей счета, он получает предупреждение, а во второй раз лишается одного балла. То же самое происходит, если за установленное время теннисист не успевает выйти на прием.

Но самое интересное вот что: перед началом каждого матча соперники получают по четыре карточки, с помощью которых могут влиять на ход встречи. Всего таких карточек семь:

лишение соперника одной из двух подач;

утроение очков за удар навылет;

удвоение выигранного розыгрыша;

несколько розыгрышей на подаче подряд;

три подачи вместо двух;

соперник обязан идти к сетке после подачи;

соперник должен выиграть розыгрыш максимум за три удара.

На каждую четверть тренер выделяет по две карточки, которыми игрок может воспользоваться и получить преимущество. Кстати, в перерывах теннисисты могут общаться с коучами посредством наушников, так что зрители легко узнают, о чем переговариваются участники.

Меры безопасности

Болбои на UTS Фото: Imago

В отличие от соревнований Джоковича, по итогам которых несколько игроков и людей из их окружения заразились COVID-19, UTS по максимуму соблюдает правила социального дистанцирования и меры предосторожности. Турнир проводится без зрителей при поддержке минимального количества персонала. Во время матчей на корте и рядом с ним присутствуют: игроки, судья на вышке, линейные арбитры, болбои и по одному тренеру от каждого теннисиста. Весь обслуживающий персонал, конечно же, работает в защитных масках и перчатках.

Участники

Муратоглу собрал на турнире достаточно звездные имена, за которыми будет действительно интересно понаблюдать. Безусловно, главные звезды ивента – игроки топ-10 Доминик Тим, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини. Помимо них на местных кортах посоревнуются восемь теннисистов, шестеро из которых входят в первую сотню: Бенуа Пэр, Корентен Муте, Фелисиано Лопес, Ришар Гаске, Давид Гоффен и Алексей Попырин. А еще можно последить за талантливыми Дастином Брауном и Эллиотом Беншетри.

Изначально турнир должен был принять еще больше больше звезд, но Фабио Фоньини и Феликс Оже-Альяссим так и не доехали до Франции, а Люка Пуй снялся с турнира после двух поражений из-за травмы.

Что говорят о турнире

Помня о последствиях турнира Новака Джоковича Adria Tour, негатив на UTS выплеснул Ник Кирьос. «Я не одобряю новые теннисные турниры и вообще спортивные соревнования, которые идут, несмотря на все нынешние события», – заявил австралиец в диалоге с официальным аккаунтом турнира и самим Муратоглу, которые активно призывали Ника принять участие в соревновании.

Куда менее обоснованными на фоне высказывания Кирьоса выглядят слова 454-й ракетки мира из Франции Херальда Майо, который написал в твиттере: «Какой-то ужас 😖. Просто ужас! Какой же жалкий турнир 🤢». Что именно так возмутило ноунейма, неизвестно.

Турнирная таблица

Ко 2 июля первая шестерка выглядит следующим образом:

1. Циципас (6 матчей – 5 очков (разница сетов 16:10)

2. Берреттини (6 – 4 (15:9)

3. Гаске (6 – 4 (15:11)

4. Лопес (6 – 3 (15:12)

5. Гоффен (6 – 3 (14:12)

6. Попырин (6 – 3 (11:13)

Смотрите матчи турнира по выходным в прямом эфире на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player.

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