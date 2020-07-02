Изнер: «Коронабратья, можете сколько угодно сидеть в подвалах. Я предпочту играть»

Первая ракетка Америки ответил на критику болельщиков.

Американский теннисист Джон Изнер подвергся критике болельщиков после твита о том, что очень ждет выставочного турнира, который пройдет в Атланте с допуском зрителей при условии соблюдения социального дистанцирования.

«Коронабратья, вы можете сколько угодно сидеть в подвалах. Я предпочту жить своей жизнью, играть и безопасно продвигать вид спорта, который люблю», – ответил 35-летний теннисист на обвинения.

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Первая ракетка США долго общался с подписчиками, чтобы прояснить им свою позицию. «Ни в коем случае не преуменьшаю значимость этого факта [множества смертей от COVID-19]. Это трагедия, – написал Изнер. – Но я полагаю, мы можем жить безопасно без еще одной полной изоляции. Я так понимаю, вы все осудили протесты в этой стране? Я поддерживаю протесты, а еще поддерживаю 400 болельщиков, которые в масках посмотрят теннис на расстоянии более полутора метров друг от друга. Какая же я сволочь!»

Выставочный турнир в Атланте стартует 3 июля с участием Изнера и других американских теннисистов.

Ранее Джон осудил радикальные протесты в поддержку акции Black Lives Matter.

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