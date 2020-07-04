Теннис

Дочь Кафельникова анонсировала дебютный музыкальный альбом

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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
5 минут назад

Пластинка получила название «Город на дороге», релиз намечен на 16 июля.

Алеся Кафельникова, дочь прославленного теннисиста и олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Евгения Кафельникова, анонсировала свой дебютный мини-альбом «Город на дороге».

Алеся выпустит пластинку под именем Alesya KAF, это будет ее совместная работа с артистом Luxor – автором хита «No Cry» (11 млн просмотров на ютьюбе). Отрывок одной из композиций можно послушать в инстаграме Алеси.

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  • Мини-альбом «Город на дороге» выйдет 16 июля.
  • Название EP, возможно, является отсылкой к дебютному альбому Гуфа «Город дорог».

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