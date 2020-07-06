Новый хитрый удар и смена ракетки. Как Федерер вернулся после травмы и в 35 лет превзошел Надаля

Помогли новый хитрый удар ии смена ракетки.

Когда в июне Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона из-за операции на колене, большинство болельщиков четвертой ракетки мира испытали дежавю – все это уже происходило. Даже сам теннисист напомнил о похожем опыте четырехлетней давности: «Сейчас, как и перед сезоном-2017, я возьму необходимую паузу, чтобы быть на 100 процентов готовым снова выступать на высочайшем уровне». В августе вечному Роджеру исполнится 39, но никто не удивится повторению сценария, если в сезоне-2021 посвежевший и здоровый Федерер снова сотворит сенсацию.

В 2016-м не вызывало сомнений, что ветеран-рекордсмен вплотную приблизился к завершению карьеры. Роджер не побеждал на турнирах «Большого шлема» четыре года и тускло смотрелся на фоне доминировавших атлетов Новака Джоковича и Энди Маррея. Он уже не всегда доходил до поздних стадий мэйджоров и проиграл сербу в трех финалах за два сезона – дважды на Уимблдоне и еще раз на US Open. В полуфинале Australian Open-2016 Федерер снова уступил Ноле, но постоянные провалы против более мощного и быстрого соперника стали меньшей из проблем швейцарца.

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Роджер Федерер и Новак Джокович Фото: Getty Images

На следующий день после вылета с турнира в Мельбурне Роджер набирал ванну для дочерей и оступился. Случайная бытовая травма обернулась повреждением мениска и вызвала панику у фанатов: необходимость операции означала, что они несколько месяцев не увидят кумира на корте. К середине весны швейцарец все же вернулся, но не набрал форму и провел слабейший сезон за последние 15 лет: ни одного финала, поражение от Милоша Раонича в 1/2 Уимблдона и вылет из топ-10 рейтинга.

Соперники и эксперты затаили дыхание – после такого вполне можно объявить о завершении карьеры, это никак не преуменьшило бы заслуг Роджера и не поставило под сомнение его величие. Однако Федерер обсудил ситуацию с близкими и решил, что возьмет паузу: он слишком любил теннис, чтобы настолько стремительно уйти. «Родные и тренеры отвечали мне одно и то же на вопрос, стоит ли продолжать, – вспомнил спортсмен. – Они говорили, что если я буду на 100 процентов здоров и наберу хорошую физическую форму, если у меня будет желание, то возможно все».

Когда швейцарец приехал в Мельбурн в следующем январе 17-м номером посева, он понимал, что даже выход в четвертьфинал станет успехом. Роджер выглядел расслабленным и много шутил: например, порадовался премии самому стильному мужчине по версии GQ, потому что не выиграл ничего другого за последние 14 месяцев. В то же время Федерер оставался максималистом – он не видел смысла в камбэке, если не бороться за «Шлемы». Неудивительно, что Роджер не считал появление на Australian Open почетным камео, даже если другие не воспринимали его всерьез. Баланс между расслабленностью и сосредоточенностью стал его главным преимуществом.

Федерер сходу доказал, что полностью восстановился: прошел Томаша Бердыха и Кэя Нисикори (двух соперников из топ-10), выиграл пятисетовик у Стэна Вавринки, а в решающем матче выдержал еще один марафон против Рафы Надаля. Главная сенсация сезона состоялась в январе, но списанный Федерер набрал лучшую форму за последние 10 лет и уже не останавливался: до конца года он взял «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами (на обоих снова переиграл Рафу) Уимблдон и вернулся в тройку рейтинга. На титулы других игроков больше не обращали внимания – возвращение Роджера затмило все остальные истории.

Роджер Федерер Фото: Getty Images

Журналисты до сих пор пытаются разобраться в причинах внезапного перерождения – до и после никому не удавалось показывать настолько выдающиеся результаты в таком возрасте, как Федереру (для сравнения – Пит Сампрас завершил карьеру в 32, Борис Беккер – в 31). Сам гений дал GQ интервью, которое вышло под названием «Закончит ли когда-нибудь Федерер?», и объяснил успех страстью к теннису: «Если мне надо ехать на турнир, я спрашиваю себя, рад ли я, что покину дом? Возможно, было бы приятнее остаться. Вдруг мне больше хочется задержаться? Но каждый раз ответ один: я счастлив, что еду. В глубине души я чувствую, что поступаю правильно. Если придет момент, и однажды я задумаюсь, наверное, это и будет конец карьеры».

Аналитики выявили несколько более прагматических аспектов камбэка. Они обратили внимание, что Роджер начал активно пользоваться новым ударом под неформальным названием SABR (Sneak Attack By Roger или Крадущаяся атака Роджера), который впервые применил в 2015-м. Идея заключалась в том, что швейцарец заступал за заднюю линию и входил в корт при подаче соперника, мгновенно направляя резаный мяч прямо над сеткой. Если другие теннисисты пытались хотя бы избежать эйса и не отправить мяч в аут, то Федерер заставал оппонента врасплох и превращал его атаку в контрвыпад. Благодаря этому он делал брейки с издевательской легкостью.

Тренировавший Джоковича Беккер даже намекнул, что уловка Роджера является проявлением неуважения, но затем смягчился. «Тактика SABR Федерера стала для нас сюрпризом, потому что он использовал ее на тренировках три года назад, – немец в 2017-м. – Конечно, ему это удается, потому что он достаточно талантлив. Многие хотят повторять то же, но они ограничены технически. У Роджера с его техникой нет никаких границ. Благодаря этому удару он получил дополнительную возможность с самого начала давить на соперника».

Короткие геймы шли Федереру на пользу – физически он проигрывал Маррею, Надалю, Джоковичу и Стэну Вавринке, но розыгрыши из нескольких ударов с помощью SABR позволяли ветерану сохранять концентрацию даже в длинных матчах на «Больших шлемах». Кроме того, обновленный швейцарец поработал над главным недостатком – бэкхендом. Теперь он использовал его как атакующее оружие, а не только для продления розыгрышей, пока не появится возможность сыграть изящным форхэндом. «Роджер сделал что-то невероятное, – согласился Надаль после поражения на Australian Open. – На мой взгляд, его главный прогресс связан с бэкхендом».

До 2017-го обратный кросс левым форхэндом Рафы действовал на его заклятого соперника как криптонит на Супермена (испанец 10 лет выигрывал все очные матчи на «Шлемах»), но за время вынужденной паузы Федерер нашел ответ и теперь сам гонял Надаля по разным углам корта. Для этого главный джентльмен тенниса пошел на беспрецедентный шаг – согласился сменить ракетку, с которой выступал 17 лет, на более крупную с большим игровым пятном. Это позволило Роджеру не только выходить к сетке и подрезать мяч, но и наносить мощные топ-спины, удерживая соперника на задней линии.

Сам Федерер так описал изменения: «С этой ракеткой я смог играть бэкхенды более легко и свободно, это придало мне уверенности. Рафа со его ударами слева бросает мне вызов. Никто не осложняет мне жизнь так, как он, поэтому для зрителей наш матч теперь выглядел совсем не таким, как наши встречи в прошлом». Первые эксперименты с ракеткой начались за три года до травмы, но уже после камбэка Федерер полностью ощутил все преимущества нового оружия. «Я пытался уговорить Сампраса сменить ракетку, – рассказал тренер Пол Аннакон. – Но мне так и не удалось это сделать, потому что ему было очень комфортно со старой. Роджер был открыт для дискуссии, он оценил все плюсы и минусы. Он был счастлив сделать это, нам оставалось только выбрать правильное время. В 2017-м мы увидели, насколько комфортно ему было с новой ракеткой».

Инновационное мышление улыбчивого брюнета помогло ему вернуться на вершину не меньше, чем природный талант или сумасшедшая сила воли. Перед камбэком Федерер проявил себя не только как спортсмен, но и как ученый: проанализировал физику ударов, выявил слабые места и скорректировал тактику. Среди других причин ренессанса называли невероятно креативный подход многолетнего тренера Роджера по физподготовке Пьера Паганини при составлении плана упражнений. «Он невероятный экспериментатор, – коллегу Аннакон. – Они очень близки уже 20 лет, и Пьер постоянно придумывает что-то новое, чтобы тренировки оставались веселыми и интересными. Это идеально подходит для тенниса Федерера. Удивительно то, как Роджер наслаждается теннисом после стольких лет: он упорно работает, но вместе с тем постоянно смеется и улыбается».

Еще одно возможное объяснение заключается в том, что швейцарец не подвергал организм такому стрессу, как конкуренты: даже в 2017-м его легкий и элегантный теннис намного меньше зависел от подвижности и силы, чему у других звезд из Большой четверки. «Одноручный бэкхенд оказывает на тело меньше давления, как и широкий хват при форхэнде, – биограф Федерера Крис Бауэрс. – Другие игроки при ударах очень часто перенапрягают заднюю ногу и скручивают нижнюю часть туловища. Меня не удивляет, что после этого они страдают от проблем со спиной и бедром».

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу и революционный подход Федерера к выбору турниров для участия: «Раньше игроки боялись, что если прервутся на несколько месяцев, то больше никогда не вернутся. Они отказывались от пауз и получали травмы. Роджер рассуждает по-другому: «Я хочу играть еще несколько лет, но я уже немолод, и мое тело работает хуже, чем в 25. Я буду играть меньше и действовать умнее, чтобы подготовиться к «Большим шлемам». В феврале 2018-го швейцарец обыграл Робина Хасе на турнире в Роттердаме и обошел Надаля на вершине рейтинга – в тот момент последние скептики убедились, что для этого человека не существует никаких границ.

После камбэка Роджер выиграл три «Шлема» и снова вырвался вперед в споре о величайшем теннисисте. Идеальный сезон после тяжелой травмы сыграл для наследия швейцарца ту же роль, что и единственная победа на «Ролан Гаррос» в 2009-м. Если бы Федерер завершил карьеру в 35, Надаль и Джокович давно обошли бы рекордсмена не только по титулам. Никто не сомневался бы, что накечанные и выносливые испанец и серб круче, но Роджер вернулся, и вечный спор продолжился. Если он сотворит чудо во второй раз и поборется за мэйджор в следующем году, фанатам Рафы и Ноле придется нелегко. Трудно объяснить, почему GOAT – не 39-летний швейцарец, который вопреки прогнозам держится на топ-уровне.

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