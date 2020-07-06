Французский теннисист: «Отец Циципаса – тупой, все так считают»

Стефанос – магнит скандалов.

На турнире UTS произошел скандальчик – Стефанос Циципас повздорил с Корентеном Муте.

Муте упустил лидерство в 2:0 и потерял хладнокровие – обвинил отца и тренера Циципаса Апостола в неуважении за то, что тот подсказывал сыну во время подачи Корентена:

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– Разговаривать нельзя, это неуважительно. Твой отец что-то говорит на моей подаче, мой тренер молчит, – предъявил Муте.

– Мне насрать, пусть говорит, – ответил Стефанос.

– А он не будет так делать, потому что уважает правила. Твой отец – единственный, кто разговаривает, – закончил перепалку француз, после чего их прервал судья на вышке. В итоге Циципас сравнял и одержал победу.

«Я не буду говорить о Стефаносе, потому что он хороший парень. Но просто его отец – тупой, все считают, что он тупой. Он говорит, когда я подаю, так все время. Это неуважительно», – цитирует Муте Reuters.

«У меня был подобный опыт в прошлом. Я не хочу больше говорить об этом, не понимаю, в чем проблема. Мой отец пытается подбодрить меня перед подачей, он ни во что не вмешивается. Мой оппонент зачем-то раздувает из этого историю», – выразил свою позицию Циципас.

Муте занимает 75-ю строчку мирового рейтинга, Циципас – шестой.

UTS – турнир, который организует тренер Серены Патрик Муратоглу.

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