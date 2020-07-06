ATP объяснила, как будет формироваться рейтинг после пандемии

Теннисисты не потеряют очки и смогут улучшить результаты.

ATP объяснила систему, по которой будет формироваться рейтинг тура в концовке сезона.

До 2021 года у теннисистов не будут списывать поинты – игроки могут пропустить все турниры после рестарта, но останутся при том же количестве баллов, что у них был перед локдауном. Спортсмены смогут повыситься в рейтинге, если их результаты в турнирах после рестарта будут лучше, чем в розыгрыше прошлого сезона. Суммируя, рейтинг будет составляться на основании 18 лучших результатов теннисистов в период с марта 2019-го по декабрь 2020-го. Единственное исключение – Итоговый турнир, баллы за него спишутся 9 ноября.

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Например, первая ракетка России Даниил Медведев железно сохранит 4350 баллов – почти три четверти от его текущего рейтинга. Как сообщает официальный сайт ATP, с 2021 года поинты будут списываться в обычном режиме – это может измениться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Рейтинг был заморожен 16 марта.

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