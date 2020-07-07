Теннис

Федерер назвал одну из главных целей после восстановления и возвращения в тур

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Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Роджер не сдается.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что после восстановления надеется сыграть на Уимблдоне-2021.

«Было приятно провести столько времени дома – такого не было больше 25 лет. Но я скучаю по Уимблдону и сейчас хотел бы играть на центральном корте. Надеюсь сыграть на Уимблдоне в следующем году – это одна из главных целей. Именно поэтому я каждый день занимаюсь восстановлением, усердно работаю и готовлюсь к 20-недельной программе по физподготовке.

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Карантин и операции стали тем периодом, когда нужно было понять, хочу ли я продолжать. Говорить об этом легко, но для возвращения нужно терпеливо пройти долгий путь. Это время стало временем размышлений», – цитирует 38-летнего Федерера Sports Yahoo.

  • В 2020 году Уимблдон был отменен из-за пандемии коронавируса.
  • Федерер восстанавливается после двух операций на колене. Он не сыграет в 2020 году.

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