Федерер назвал одну из главных целей после восстановления и возвращения в тур

Роджер Федерер
Фото: Getty Images
Роджер не сдается.
Четвертая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что после восстановления надеется сыграть на Уимблдоне-2021.
«Было приятно провести столько времени дома – такого не было больше 25 лет. Но я скучаю по Уимблдону и сейчас хотел бы играть на центральном корте. Надеюсь сыграть на Уимблдоне в следующем году – это одна из главных целей. Именно поэтому я каждый день занимаюсь восстановлением, усердно работаю и готовлюсь к 20-недельной программе по физподготовке.
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Карантин и операции стали тем периодом, когда нужно было понять, хочу ли я продолжать. Говорить об этом легко, но для возвращения нужно терпеливо пройти долгий путь. Это время стало временем размышлений», – цитирует 38-летнего Федерера Sports Yahoo.
- В 2020 году Уимблдон был отменен из-за пандемии коронавируса.
- Федерер восстанавливается после двух операций на колене. Он не сыграет в 2020 году.
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