Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Все поклонники тенниса с нетерпением ждут возобновления сезона.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в турнире в Мадриде, который был перенесен на сентябрь.
«Увидимся в сентябре в Мадриде. Дела идут отлично», – написал Надаль в твиттере.
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- Ранее теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление намечено на август.
- Второй мэйджор сезона («Ролан Гаррос») перенесли на осень, третий мэйджор (Уимблдон) был отменен.
- Надаль – вторая ракетка мира. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, третье – австриец Доминик Тим.
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