Теннис

Надаль подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Мадриде

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Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Все поклонники тенниса с нетерпением ждут возобновления сезона.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что примет участие в турнире в Мадриде, который был перенесен на сентябрь.

«Увидимся в сентябре в Мадриде. Дела идут отлично», – написал Надаль в твиттере.

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  • Ранее теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление намечено на август.
  • Второй мэйджор сезона («Ролан Гаррос») перенесли на осень, третий мэйджор (Уимблдон) был отменен.
  • Надаль – вторая ракетка мира. Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, третье – австриец Доминик Тим.

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