Федерер – о завершении карьеры: «Буду сильно скучать по теннису»

Роджер Федерер
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Нет, Роджер, не уходи!
Четвертая ракетка мира Роджер Федерер подтвердил возможность скорого завершения карьеры.
«В принципе, раньше я заботился только о собственном здоровье. А теперь скучаю по ощущению игры на заполненном стадионе.
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Знаю, что время ухода из спорта все ближе и ближе. Думаю, что буду сильно скучать по теннисному туру. Но нужно сохранять терпение и продолжать работу. Было бы легко закончить карьеру на этом этапе, но я хочу продлить собственное удовольствие и наслаждение от игры в теннис.
Мне нужно будет какое-то время, чтобы вернуться в хорошую форму», – заявил Федерер в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit. Его цитирует британская газета Daily Express.
- 38-летний теннисист в феврале 2020 года перенес операцию на колене и объявил о пропуске грунтовой части сезона.
- В июне 2020-го Федерер добавил, что досрочно завершил выступления из-за дополнительной артроскопической процедуры, и объявил о возвращении лишь в 2021 году.
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