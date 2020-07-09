Ястремская раскрасила лицо черным, а потом удалила пост

Теннисистка хотела поддержать равенство и братство, но что-то пошло не так.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская устроила фотосессию, для которой наполовину раскрасила лицо в коричневый цвет.

Даяна подписала снимки словом «Равенство» (Equality) и использовала два эмодзи, белое и коричневое сердца – 🤍🤎. Люди в комментариях раскритиковали теннисистку за блэкфейс – карикатурное изображение чернокожих людьми с белой кожей, которое сейчас считается расизмом.

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Ястремская сперва удаляла негативные комментарии, а затем потерла пост из всех соцсетей. Однако интернет все помнит – снимки уже разлетелись по всей сети.

Ястремская – 25-я ракетка мира, победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016).

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