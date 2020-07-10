WTA вслед за ATP пересмотрела систему формирования рейтинга после пандемии

Женский тур отзеркалил изменения мужского.

WTA объявила о пересмотре системы составления рейтинга в посткоронавирусный период.

Организация будет считать поинты по примеру ATP – по модели «Лучшее из 2019 и 2020» для одиночного и парного разрядов. По новым правилам в рейтинге будут учитываться очковые приобретения теннисисток в период с марта 2019 года по декабрь 2020-го – в зачет пойдут 16 лучших результатов в одиночном разряде и 11 в парном. При этом у теннисисток не будет возможности дважды занести баллы за один и тот же турнир. Поинты за турниры 2020-го сгорят после проведения тех же соревнований в 2021 году или через 52 недели – смотря, что случится раньше.

Теннис Ястремская раскрасила лицо черным, а потом удалила пост 16 ЧАСОВ НАЗАД

Рейтинг был заморожен 16 марта.

ATP возвращается 14 августа турниром в Вашингтоне, WTA – 3 августа турниром в Палермо.

Новый хитрый удар и смена ракетки. Как Федерер вернулся после травмы и в 35 лет превзошел Надаля

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Теннис ATP объяснила, как будет формироваться рейтинг после пандемии 06/07/2020 В 21:21