Теннис

WTA вслед за ATP пересмотрела систему формирования рейтинга после пандемии

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Эшли Барти

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Женский тур отзеркалил изменения мужского.

WTA объявила о пересмотре системы составления рейтинга в посткоронавирусный период.

Организация будет считать поинты по примеру ATP – по модели «Лучшее из 2019 и 2020» для одиночного и парного разрядов. По новым правилам в рейтинге будут учитываться очковые приобретения теннисисток в период с марта 2019 года по декабрь 2020-го – в зачет пойдут 16 лучших результатов в одиночном разряде и 11 в парном. При этом у теннисисток не будет возможности дважды занести баллы за один и тот же турнир. Поинты за турниры 2020-го сгорят после проведения тех же соревнований в 2021 году или через 52 недели – смотря, что случится раньше.

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