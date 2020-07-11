«Нашла партнера для микста». Касаткина потренировалась с футболистом «Барселоны» Артуром

Артур Мело и Дарья Касаткина
Фото: Instagram
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Российская теннисистка Дарья Касаткина провела совместную тренировку на корте вместе с бразильским полузащитником «Барселоны» Артуром Мело.
«Нашла партнера для микста. В следующий раз – футбол», – подписала 23-летняя Касаткина публикацию, выложив совместное фото с футболистом. Третье в карусели – видео, на котором Артур не выглядит новичком тенниса.
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- С сезона-2020/21 бразилец станет игроком туринского «Ювентуса».
- Касаткина болеет за «Барселону» и недавно была гостем клубного предматчевого шоу.
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