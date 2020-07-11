Теннис

«Нашла партнера для микста». Касаткина потренировалась с футболистом «Барселоны» Артуром

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Артур Мело и Дарья Касаткина

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
25 минут назад

Можно заявляться на US Open!

Российская теннисистка Дарья Касаткина провела совместную тренировку на корте вместе с бразильским полузащитником «Барселоны» Артуром Мело.

«Нашла партнера для микста. В следующий раз – футбол», – подписала 23-летняя Касаткина публикацию, выложив совместное фото с футболистом. Третье в карусели – видео, на котором Артур не выглядит новичком тенниса.

Теннис

Касаткина стала гостем предматчевого шоу «Барселоны»

24/06/2020 В 11:28
  • С сезона-2020/21 бразилец станет игроком туринского «Ювентуса».
  • Касаткина болеет за «Барселону» и недавно была гостем клубного предматчевого шоу.

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис

«Русским точно переплачивают». Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными

27/05/2020 В 12:54
Теннис

Туктамышева приняла предложение Касаткиной сыграть благотворительный матч

24/05/2020 В 05:45
По теме
ТеннисДарья Касаткина
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир