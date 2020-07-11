«Нашла партнера для микста». Касаткина потренировалась с футболистом «Барселоны» Артуром

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Российская теннисистка Дарья Касаткина провела совместную тренировку на корте вместе с бразильским полузащитником «Барселоны» Артуром Мело.

«Нашла партнера для микста. В следующий раз – футбол», – подписала 23-летняя Касаткина публикацию, выложив совместное фото с футболистом. Третье в карусели – видео, на котором Артур не выглядит новичком тенниса.

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