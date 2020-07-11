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Рублев выиграл турнир Тима. В финале он разбил Доминика и прервал его серию из 13 побед на грунте

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Андрей Рублев в финале против Доминика Тима

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Кажется, вторая ракетка России не растерял скиллы в коронавирусную паузу.

Андрей Рублев стал победителем турнира Thiem's 7, организованного в австрийском Китцбюэле третьей ракеткой мира Домиником Тимом.

В финале российский №2 расправился с самим Домиником – 6:2, 5:7, 10:8 – взяв реванш за поражение, которое потерпел от австрийца за три дня до этого.

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По ходу турнира Рублев выиграл четыре встречи из пяти: у Рууда, Штруффа, Берреттини и Тима. Победив Доминика, Андрей прервал его серию из 13 побед на грунте.

  • Андрей Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP, Тим – третье.
  • После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Рублев провел 8 матчей и выиграл 7, в том числе победив Тима, Зверева и Чилича.

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