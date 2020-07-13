Партнерша Саманты Стосур родила дочь

Саманта Стосур
Фото: Getty Images
Теннисистка поделилась счастливым моментом.
В семье австралийской теннисистки Саманты Стосур произошло пополнение: экс-первая ракетка в парном разряде сообщила, что ее партнерша Лиз родила дочь.
«Жизнь на карантине непроста во многих отношениях. Но лично для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов. 16 июня моя партнерша Лиз родила замечательную маленькую девочку Женевьеву. Это было суматошное время, но теперь мы не представляем жизнь без нее.
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Мама и Ева чувствуют себя хорошо, приятно быть дома с ними обеими. Мы без ума от этого маленького свертка, живем в счастливом хаосе. С нетерпением ждем, что же будет дальше», – написала 36-летняя Стосур.
- Стосур – победительница US Open-2011.
- В парном разряде она выиграла шесть «ТБШ» и была первой ракеткой мира.
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