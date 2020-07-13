Сербский теннисист – критикам Джоковича: «Все болели за Федерера и Надаля, а тут появился он»

Душан Лайович нашел причину критики в адрес соотечественника после заражения участников Adria Tour.

23-я ракетка мира из Сербии Душан Лайович прокомментировал реакцию общественности на массовые заражения на прошедшем в июне выставочном турнире Adria Tour.

«Не были ли западные медиа одержимы поиском иголки в стоге сена в случае Новака? Возможно. Он пришел немного поздновато: все уже болели либо за Роджера Федерера, либо за Рафаэля Надаля. И тут появился третий.

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Если мы посмотрим на их успехи, то невозможно сказать, что один сто процентов лучше другого. Все очень на тоненького, и нам еще предстоит увидеть, кто окажется лучшим.

С другой стороны, Новак продолжает двигаться вперед, и это, возможно, одно из препятствий на его пути к званию лучшего. Он не пользуется большой поддержкой аудитории, но кого это волнует? У него будет больше всех «Шлемов». Это его дело, не следует тратить энергию на вещи, на которые ты не можешь повлиять напрямую», – сказал Лайович в интервью Sport Klub.

В июне по инициативе Новака Джоковича в Сербии и Хорватии прошел благотворительный турнир Adria Tour.

Перед финалом этапа в хорватском Задаре у выбывшего из борьбы Григора Димитрова обнаружили коронавирус, и турнир был отменен. Вскоре положительные тесты сдали еще несколько игроков и тренеров, включая самого Джоковиче и его супруги Елены.

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