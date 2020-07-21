Теннис

Роджер рассказал о любимом прозвище

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Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Швейцарская легенда выбрал не самый подходящий к его образу никнейм.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос о любимом прозвище.

«У меня было много прозвищ по ходу карьеры. Одно из них – Темный Федерер. Оно произошло из-за темного наряда, а не из-за характера. Люди знают, что я дружелюбный, хороший, я не злой парень», – цитирует спортсмена Tennis World USA.

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  • 38-летний теннисист в феврале 2020 года перенес операцию на колене и объявил о пропуске грунтовой части сезона.
  • В июне 2020-го Федерер добавил, что досрочно завершил выступления из-за дополнительной артроскопической процедуры, и объявил о возвращении лишь в 2021 году.

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