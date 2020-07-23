«Головная боль, отсутствие обоняния, слабость». Калинская переболела коронавирусом

Теннисистка призвала подписчиков внимательнее относиться к собственному здоровью.

Российская теннисистка Анна Калинская переболела коронавирусом и рассказала, как протекала болезнь.

«Всем привет! Три недели назад я сдала положительный тест на COVID-19. К счастью, симптомы были довольно терпимы – головная боль, отсутствие обоняния, слабость. Я провела 14 дней на карантине. Неделю назад сдала еще два теста, они оказались отрицательными.

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Теперь я чувствую себя хорошо, уже вернулась к тренировкам. Напоминаю всем: если в вашем окружении кто-то болен – пожалуйста, сделайте тест, даже если у вас нет симптомов. Носите маску, мойте руки. Думайте о других. Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности!» – написала 21-летняя Калинская.

Анна не входит в топ-100 рейтинга WTA, замороженного на период локдауна.

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